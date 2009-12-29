«Артек» приймає дітей загиблих силовиків країн СНД

Близько сотні дітей загиблих правоохоронців країн СНД приїдуть на відпочинок до міжнародного дитячого центру "Артек" у Криму, повідомляє прес-служба міністерства внутрішніх справ України.

"Цьогоріч під патронатом Юрія ЛУЦЕНКА в Україні проводиться міжнародна акція для дітей загиблих працівників правоохоронних органів країн СНД "Новорічні сюрпризи в "Артеці". На оздоровлення і відпочинок до табору напередодні Нового року мають прибути близько сотні дітей", - йдеться у повідомленні.

Перший "десант" з 32 дітлахів із сімей загиблих працівників дорожньої поліції прибув у понеділок до Києва із Білорусі та Казахстану. "Це був не просто транзитний пункт на шляху до Криму. У департаменті ДАІ було влаштовано свято новорічної ялинки із розважально-пізнавальною програмою за участі Діда Мороза й Снігуроньки і подарунками", - мовиться у повідомленні.