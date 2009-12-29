Росія перерахувала 12 мільйонів Севастополю

Росія перерахувала Севастополю близько 12 млн. грн. заборгованості перед містом, повідомив перший заступник голови міської державної адміністрації Володимир КАЗАРІН.

«Росіяни нам усі борги, які виникли цього року по лінії Чорноморського флоту, переказали. Ми ці гроші одержали», - сказав КАЗАРІН на брифінгу.

«Були деякі спірні статті, наприклад, взаємозаліки з реконструкції Приморського бульвару (щодо тієї частини, яка межує зі спортклубом ЧФ РФ), була суперечка, яким чином упорядкування цієї частини набережної стосується Чорноморського флоту, і якою мірою це може бути зараховано російською стороною, й низка інших питань», - заявив він.

Як додав чиновник, у результаті переговорів, які закінчилися два тижні тому в Москві, сторони дійшли згоди.