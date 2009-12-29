Російська аквалангістка зникла в Чорному морі

Мешканку Росії, яку хвилею віднесло в Чорне море у вівторок в західному Криму, шукають рятувальники МНС, повідомляє прес-служба кримського управління.

Чотири жителі Москви відпочивали в урочищі в десяти кілометрах від курортного села Оленьовка.

Молодий чоловік і дівчина вирішили зануритися з аквалангами, не дивлячись на хвилювання моря 3-4 бали і вітер зі швидкістю 15-20 м/с. «При спробі зайти в море сильна хвиля зірвала з дівчини маску і загубник. Її кинуло на камені. Чоловік намагався допомогти, але сильне хвилювання моря робило ці спроби неможливими, і його самого понесло в море», - повідомляють рятувальники.

25-річного росіянина хвиля викинула на скелі. Там його знайшли бійці МНС. Чоловіка відправили до лікарні з черепно-мозковою травмою, струсом головного мозку і переохолодженням.

Ведуться пошуки 23-річної дівчини.