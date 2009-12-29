Регіоналам не потрібен блок на виборах у Криму - спікер

Партії регіонів не слід створювати блок з іншими політичними силами перед майбутніми виборами у Верховну раду Криму, вважає кримський спікер, «регіонал» Анатолій ГРИЦЕНКО.

«У Верховну раду Криму ми підемо лише Партією регіонів, без жодного блоку, без представників інших політичних сил», - сказав ГРИЦЕНКО в кримському радіоефірі.

Він уточнив, что остаточне слово буде за політрадою і партконференцією.

Керівник парламенту автономії заявив, що «регіонали» переконалися в ненадійності вчорашніх союзників. «Партнери в особі «Російського блоку», Російської громади Криму виявилися ненадійними партнерами. По суті справи, в`їхавши до парламенту на спині Партії регіонів, отримавши найсерйозніші посади, вони самі розвалили коаліцію і намагаються звинуватити (нас) в розвалі роботи парламенту Верховної ради Криму», - сказав ГРИЦЕНКО.

На його думку, Російська громада, яка стала одним з ініціаторів створення нового руху «Російська єдність», з «ідейної організації» перетворилася на «звалище кримінальних елементів».

Партія регіонів йшла на вибори 2006 року разом із партією «Російський блок».