Нетрадиційні імена дітей у Криму

Діти з такими нетрадиційними іменами, як Аполлінарія, Любістіна, Трохим, були зареєстровані в 2009 році в органах реєстрації актів цивільного стану кримської автономії, Діско, Нізамі, Богудар, Венера – Севастополя, повідомила прес-служба міністерства юстиції.

В Україні найпоширенішими цього року були понад 30 імен малюків. Серед чоловічих – Назар, Данило, Максим, Владислав, Микита, Артем, Кирило, Єгор, Ілля, Андрій, Богдан, Денис, Дмитро, Ярослав, Олександр, Володимир. Серед жіночих – Анастасія, Софія, Ангеліна, Аліна, Дар‘я (Дарина), Діана, Катерина, Марія, Наталія, Юлія, Вікторія, Єлизавета, Анна, Вероніка, Уляна, Олександра, Кристина.

Також набули популярності чоловічі імена: Іван, Марк, Лев, Наум, Тимур, Михайло, Захар, Оскар, жіночі – Оксана, Тетяна, Валерія, Злата, Каріна, Єва, Соломія, Ніколь. Вони були зареєстровані у переважній більшості регіонів.