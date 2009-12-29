Куніцин: 30 травня - оптимальна дата для місцевих виборів

Голова Севастопольської міської державної адміністрації, депутат кримського парламенту Сергій КУНІЦИН вважає оптимальною дату виборів до місцевих рад 30 травня 2010 року.

«Я підтримую, щоб вибори до Верховної Ради Криму теж відбулися цього дня», - відповів КУНІЦИН на запитання на прес-конференції в Севастополі: чи згоден Блок Куніцина з призначенням виборів до місцевих рад на 30 травня.

«Коли вся країна переобиратиме депутатів місцевих рад, зокрема в Криму й Севастополі, міські, сільські та селищні ради, голів рад, сама логіка підказує: чому Крим раптом має... У Севастополя й Києва теж особливий статус, але вони всі обиратимуться 30 травня», - заявив кримський депутат.

«Навіть з метою економії бюджетних коштів треба провести вибори до всіх місцевих рад, у тому числі й до парламенту Криму, в один день - 30 травня 2010 року», - додав КУНІЦИН.

У вересні 2008 року парламент Криму ухвалив постанову про внесення змін до статті 22 Конституції автономії про збільшення терміну повноважень кримських депутатів із 4-х до 5-ти років.

У березні 2009 року Верховна Рада України ухвалила закон, який передбачає внесення змін до кримської Конституції в частині продовження терміну повноважень депутатів ВР автономії, при цьому визначається: зміни набувають чинності після обрання нового складу парламенту республіки, тобто дія документа не поширюється на нинішнє скликання.

У червні кримські депутати звернулися до КС із проханням визнати неконституційним рішення ВР про призначення виборів до парламенту автономії на 2010 рік.

22 грудня Конституційний Суд визнав неконституційним визначення року проведення виборів до ВР АРК у законі про затвердження змін до статті 22 Конституції автономії. На думку КС, Верховна Рада України втрутилася в компетенцію кримського парламенту.

23 грудня голова парламенту автономії Анатолій ГРИЦЕНКО заявив, що ВР Криму не збирається продовжувати собі повноваження до 2011 року.

*** Верховна Рада України призначила чергові вибори депутатів місцевих рад і сільських, селищних і міських голів на 30 травня 2010 року.