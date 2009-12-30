Україна готова поступитися Росії в питанні користування протокою
16:36, 30 грудня 2009Крым
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В обмін на початок демаркації
Україна готова надати державні гарантії Росії щодо безперешкодного користування Керченською протокою російськими судами, замість цього започаткувати демаркацію протоки, заявив міністр закордонних справ Петро ПОРОШЕНКО.
Україна сподівається на початок демаркації кордону в 2010 році.
"Ми сподіваємося, що вже в 2010 році почнеться процес демаркації сухопутної ділянки українсько-російського кордону і розмежування акваторії Чорного й Азовського морів і Керченської протоки", - сказав міністр на прес-конференції.
ПОРОШЕНКО відзначив, що на засіданні українсько-російської комісії вперше за останній рік було зафіксовано прогрес в напрямку демаркації кордону.
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