Пам`ятник Сталіну може з`явитися в Криму
20:19, 30 грудня 2009Крым
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Комуністи святкували 87 років СРСР
|Леонід Грач
Пропозицію комуніст висловив в середу на мітингу в Сімферополі з нагоди 87-ої річниці утворення СРСР.
«Леонід ГРАЧ висловив пропозицію встановити пам`ятник в Сквері Героїв соціалістичної праці Сімферополя Леніну і Сталіну як символ радянської епохи, бойової і трудової слави радянського народу. Ця пропозиція була сприйнята учасниками мітингу оплесками», - сказано в повідомленні.
30 грудня в сквері героїв соцпраці прибічники Компартії відкрили стели з назвами кримських міст і підприємств, нагороджених радянськими орденами.
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