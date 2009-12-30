Пам`ятник Сталіну може з`явитися в Криму

20:19, 30 грудня 2009
Крым
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Комуністи святкували 87 років СРСР

Пам`ятник Володимиру Леніну і Йосипу Сталіну пропонує встановити в Сімферополі лідер кримських комуністів Леонід ГРАЧ, повідомляє прес-служба республіканського комітету Компартії. 

Пропозицію комуніст висловив в середу на мітингу в Сімферополі з нагоди 87-ої річниці утворення СРСР. 

«Леонід ГРАЧ висловив пропозицію встановити пам`ятник в Сквері Героїв соціалістичної праці Сімферополя Леніну і Сталіну як символ радянської епохи, бойової і трудової слави радянського народу. Ця пропозиція була сприйнята учасниками мітингу оплесками», - сказано в повідомленні. 

30 грудня в сквері героїв соцпраці прибічники Компартії відкрили стели з назвами кримських міст і підприємств, нагороджених радянськими орденами.

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