Пам`ятник Сталіну може з`явитися в Криму

Пам`ятник Володимиру Леніну і Йосипу Сталіну пропонує встановити в Сімферополі лідер кримських комуністів Леонід ГРАЧ, повідомляє прес-служба республіканського комітету Компартії.

Пропозицію комуніст висловив в середу на мітингу в Сімферополі з нагоди 87-ої річниці утворення СРСР.

«Леонід ГРАЧ висловив пропозицію встановити пам`ятник в Сквері Героїв соціалістичної праці Сімферополя Леніну і Сталіну як символ радянської епохи, бойової і трудової слави радянського народу. Ця пропозиція була сприйнята учасниками мітингу оплесками», - сказано в повідомленні.

30 грудня в сквері героїв соцпраці прибічники Компартії відкрили стели з назвами кримських міст і підприємств, нагороджених радянськими орденами.