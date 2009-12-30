У Севастополі побили депутата

У Севастополі порушено кримінальну справу за фактом нанесення тілесних ушкоджень депутату міської ради Леоніду ЛОПАЦЬКОМУ, повідомив начальник севастопольської міліції Валерій ПЄТУХОВ.

«В обставинах треба розбиратися, сам потерпілий, на жаль, нічого пояснити не може, він не пам`ятає, ймовірно, виходячи з характеру травм - у нього черепно-мозкова травма, і тілесні ушкодження біля ока», - сказав ПЄТУХОВ на сесії міськради.

Як передає кореспондент УНІАН, перед цим депутат міськради Василь ПАРХОМЕНКО заявив, що ЛОПАЦЬКОГО було жорстоко побито й пограбовано в під`їзді власного будинку 25 грудня.

«Зараз (він) знаходиться з тяжкими травмами в лікарні», - сказав ПАРХОМЕНКО.

Він додав, що потерпілий - «не тільки депутат, він і громадський діяч, голова Союзу радянських офіцерів».