Екологи встановлять «брудну ялинку» в Севастополі

«Екологічно брудну ялинку» встановлять у Севастополі поряд з головною новорічною ялинкою місцеві екологи, заявила голова ради громадських екологічних організацій міста Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

Вона повідомила УНІАН, що екологи-громадські діячі наприкінці року підбили підсумки, визначили так званий суспільний рейтинг екологічних подій, які сталися в Севастополі.

За її словами, 2009 рік був «урожайним» на «антиприродоохоронні» рішення місцевої влади і деяких підприємств міста, тому «ми вирішили встановити символічну «екологічно брудну ялинку», яка буде прикрашена «неприродоохоронними» сюрпризами минулого року».

«Ми хочемо ще раз підбити підсумок, хай влада замислиться над рішеннями, що ухвалює, і наслідками цих рішень для міста», - сказала еколог.

За її словами, екологи-громадські діячі сповістили про проведення акції Ленінську райдержадміністрацію Севастополя.