Тимошенко роздала 15 квартир і пустила газ у Криму

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО вручила жителям Судака ордери на 15 квартир, придбаних державною іпотечною установою.

Вона також вручила сертифікати на медичне обладнання закладам охорони здоров’я Криму, зокрема, документи на апарати штучної вентиляції легенів та на автомобілі невідкладної допомоги.

Крім того, ТИМОШЕНКО взяла участь у заходах з нагоди введення газопроводу до селища Піонерське Сімферопольського району.

"15 тисяч людей, які мешкають в селах, що підпорядковані Добрівській сільській раді, мають можливість отримати природний газ", - сказала вона.

Уряд повинен продовжити програму газифікації сіл, заявила прем’єр.