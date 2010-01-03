Тимошенко пообіцяла не жити на державних дачах

20:00, 03 січня 2010
Крым
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Вона хоче відрізнятися від «сарани»

Кандидат в президенти України, прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО у разі приходу на головну посаду в країні обіцяє не переїздити жити на державні дачі.

"Я як прем`єр-міністр ні на одну державну дачу не в`їхала і не в`їду", - скзала вона в кримському телеефірі в неділю.

"Ні у мене, ні у моєї сім`ї, ні у моїх близьких до десятого коліна немає (у власності) жодного шматка державної дачі або землі. І не буде. Я хочу цим відрізнятися від сарани - бюрократичної, чиновницької, - яка бере все, що їм тільки під руку потрапляє", - заявила кандидат у президенти.

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