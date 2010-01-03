Тимошенко хоче рубати руки

Кримінальну відповідальність за корупційні діяння чиновників в Україні слід посилити до довічного ув’язнення, вважає прем`єр-міністр, кандидат у президенти Юлія ТИМОШЕНКО.

«Я іноді навіть заздрю Китаю, де за корупцію ви знаєте що: руки відрубують, страта, все, що треба. Ми, безперечно, як європейська країна, не можемо застосовувати такі способи... Хоча іноді руки сверблять», - сказала ТИМОШЕНКО в неділю в ефірі Чорноморської телерадіокомпанії (Крим).

На її думку, поки чиновники «розтягуватимуть країну», Україна не стане привабливою для світу.

«Для чиновників, які можуть 140 гектарів землі покласти в кишеню, забрати завод, найпотужнішу електростанцію в сім`ю потягти - я була б жорсткою, аж до довічного ув’язнення», - заявила ТИМОШЕНКО.