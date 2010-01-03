ЧФ не піде з Криму, якщо Тимошенко стане президентом - Ющенко

Чорноморський флот Росії залишиться в Криму довічно, якщо президентом України стане Юлія ТИМОШЕНКО, заявив глава держави Віктор ЮЩЕНКО, який балотується на другий термін.

«Якщо президентом України буде ТИМОШЕНКО, російський флот буде в Україні не до 28 травня 2017 року, а довічно», - заявив він під час зустрічі з жителями міста Моршин Львівської області.

ЮЩЕНКО наголосив, що перебування ЧФ РФ стане «чинником дестабіліції в державі».

Він вбачає основним посилом звернень президента Росії заклик голосувати «за ЯНУКОВИЧА чи ТИМОШЕНКО, але не за ЮЩЕНКА».

ЮЩЕНКО вважає себе послідовним носієм національного відродження України. «Це не зовсім співпадає з інтересами Росії», - сказав він.