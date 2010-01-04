В Україні до 25° морозу

5 січня на території України очікується холодна без істотних опадів погода. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.

Як повідомили в Укргідрометцентрі, температура в південних та західних областях вночі сягатиме 10-15°, вдень 4-9° морозу; на решті території вночі - 14-19°, на півночі Лівобережжя 20-25°, вдень 7-12° морозу. На Закарпатті та в Криму вночі 5-10° морозу, вдень від 4° морозу до 1° тепла (на Південному узбережжі Криму вночі близько 0°, вдень 0-5° тепла).

На Київщині буде холодна погода без опадів. Температура вночі по області 14-19°, вдень 7-12° морозу, у Києві вночі 15-17°, вдень близько 10° морозу. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.