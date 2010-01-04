Російська аквалангістка загинула в Криму

Рятувальники міністерства з надзвичайних ситуацій знайшли загиблу під час зимового занурення з аквалангом в Чорному морі громадянку Росії, повідомила у понеділок прес-служба відомства.

29-го грудня чотири жителі Москви відпочивали в урочищі в західному Криму. Молодий чоловік і дівчина вирішили зануритися з аквалангами, не дивлячись на хвилювання моря 3-4 бали і сильний вітер. При спробі зайти в море хвиля зірвала з дівчини маску і загубник. Її кинуло на камені. Чоловік намагався допомогти, але його понесло в море. 25-річного росіянина хвиля викинула на скелі. Там його знайшли бійці МНС. Чоловіка відправили до лікарні. 23-річна дівчина зникла.

Її знайшли 3-го січня в урочищі у важкодоступному місці.

Тіло загиблої росіянки передали співробітникам міліції.