Тигрова монета буде в Україні (фото)

Пам`ятну монету «Рік Тигра» номіналом 5 гривень вводить в обіг з 5 січня Національний банк України.

Монета присвячена року Тигра – одній із тварин східного календаря.

Її виготовлено зі срібла 925-ої проби, маса – 15,55 г, діаметр – 33 мм, якість чеканки – «пруф», гурт – рифлений. Тираж – 20 тис. штук.

На аверсі монети розміщено: вгорі – малий державний герб України, під яким напис «Національний банк України» в обрамленні стилізованого рослинного орнаменту, номінал – «5 гривень»; внизу – рік чеканки монети «2010», а також позначення металу, його проби, маси в чистоті й логотип Монетного двору Нацбанку.

На реверсі монети в обрамленні стилізованого рослинного орнаменту зображено тигра (очі його оздоблено цитринами масою по 0,007 карата).

Над цією композицією й під нею розміщено фігурки 12 символів східного календаря.