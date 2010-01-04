42 будинки в Севастополі сидять без гарячої води, 4 – без тепла

4 житлових будинки в Севастополі залишаються без тепла через аварію на теплотрасі, 42 будинки – без гарячої води через аварії на внутрішньобудинкових мережах, повідомила в понеділок прес-служба міської адміністрації.

Голова адміністрації Сергій КУНІЦИН закликав комунальні служби оперативно усунути недоліки.

«На дворі не «плюс 10», а вже мороз. Тепло має бути в кожній квартирі», – сказав чиновник.