42 будинки в Севастополі сидять без гарячої води, 4 – без тепла
16:25, 04 січня 2010Крым
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А на дворі не плюс 10
4 житлових будинки в Севастополі залишаються без тепла через аварію на теплотрасі, 42 будинки – без гарячої води через аварії на внутрішньобудинкових мережах, повідомила в понеділок прес-служба міської адміністрації.
Голова адміністрації Сергій КУНІЦИН закликав комунальні служби оперативно усунути недоліки.
«На дворі не «плюс 10», а вже мороз. Тепло має бути в кожній квартирі», – сказав чиновник.
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