У вишах Севастополя поновився навчальний процес

У вишах і технікумах Севастополя у понеділок після карантину, який продовжували кілька разів, поновився навчальний процес, у школах заняття розпочнуться 11 січня, повідомив начальник управління освіти і науки міської державної адміністрації Микола ЧЕРБАДЖІ.

«Заняття в школах Севастополя поновляться 11 січня, після канікул. Усі позашкільні установи, дитячі садки (у дитячих садках міста карантин не оголошувався, тільки в окремих групах), закладах профтехосвіти, технікумах, вишах - із сьогоднішнього дня», - цитує чиновника кореспондент УНІАН.

Як повідомив начальник управління охорони здоров`я адміністрації Віктор ПОЛОГОВ, проведені карантинні заходи дали позитивний ефект: «Вже станом на сьогоднішній ранок показник 42,2 на 10 тисяч населення за попередній тиждень. Вдвічі нижчий від епідпорогу».

«Такий рівень захворювання дозволяє проводити профілактичні щеплення проти сезонного грипу. Досвід Мексики показує: ті, хто були щеплені проти сезонного грипу, не переносили у тяжкій формі зокрема і грип «Каліфорнію», - сказав він.

«Якщо вважати з початку епідемії в Україні (з 29 жовтня минулого року), то за два місяці 26 тисяч 200 севастопольців звернулися в поліклініки з приводу ГРВІ, зокрема грипу... За ці два місяці в місті померли 12 чоловік, клініка приблизно в усіх однакова, це тяжка вірусна пневмонія. На три перші випадки ми вже дістали підтвердження з київської лабораторії - підтвердився пандемічний грип «Каліфорнія». Я так думаю, що й по інших також буде підтвердження, адже дуже схожа клінічна картина і відсутність ефекту від терапії, що проводиться», - додав чиновник.