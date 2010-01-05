В Алушті не ходять тролейбуси
11:09, 05 січня 2010Крым
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Через крадіжку проводу
Рух тролейбусів в Алушті і її передмісті припинено з 31 грудня через крадіжку більш як 500 метрів проводу, повідомив генеральний директор «Кримтролейбусу» Юрій КОСМАЧЕВСЬКИЙ.
«Тролейбуси стоятимуть доти, доки не буде знайдено винуватців», – обіцяє він.
Підприємство не може самостійно відновити мережі.
Провод вкрали в ніч на 31 грудня.
В ніч на 22 грудня 2009 року невідомі зрізали 245 метрів контактної електромережі в районі Професорського куточка (Велика Алушта). Через це декілька днів там не ходили тролейбуси.
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