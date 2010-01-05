Легковик, що відлетів від іномарки, вбив пішохода
17:00, 05 січня 2010Крым
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Аварія на трасі Сімферополь – Ялта
Пішохід загинув в результаті зіткнення двох легкових автомобілів на трасі Харків – Сімферополь – Ялта у Криму, повідомила прес-служба кримського управління МНС.
Водій «Таврії», здійснюючи обгін у забороненому місці, не впорався з керуванням. Автомобіль виїхав на стрічну смугу і зіткнувся з «Мітсубісі», після чого відлетів від нього і збив пішохода. Той загинув на місці аварії.
Водій і двоє пасажирів «Таврії» отримали травми. Їх доставлено до лікарні.
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