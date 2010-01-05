Севастополю вистачить газу і мазуту

Теплопостачальні організації Севастополя на першу декаду січня мають «нормальні ліміти» газу, заявив заступник голови міської державної адміністрації Мирослав САГАЙДАК.

Завдяки наданому напередодні Нового року «Укрексімбанком» кредиту влада міста встигла одержати 12 млн. грн. із запланованих 30 млн. грн., тим самим і «Севміськводоканалу», і «Севтеплоенерго» вдалося проплатити борги за електроенергію (по 2 млн. грн.), крім того - 8 млн. грн. направити на оплату за газ.

«Це дало можливість місту отримати нормальні ліміти по електроенергії і по газу», - сказав САГАЙДАК.

На його думку, всі теплопостачальні організації працюють справно. «Є впевненість у тому, що ми першу декаду січня пропрацюємо в повному об`ємі і на належному рівні», - сказав чиновник.

«Сьогодні ми працюємо над отриманням другого траншу кредитної лінії, що теж дозволить нам проплатити в основному за газ і електроенергію, і дасть можливість працювати в січні стабільно», - додав САГАЙДАК.

За його інформацією, вдалося створити резерв мазуту і вугілля: «Є більш ніж місячний запас, який дозволяє стабільно працювати котельним».