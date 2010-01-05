Ющенко не подасть руки Тимошенко

Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявляє, що не подасть руки прем’єр-міністру Юлії ТИМОШЕНКО.

«Як можна подати руку, стати поряд, якщо мова йде про антидержавницькі, антинаціональні інтереси», - сказав ЮЩЕНКО під час спілкування з жителями Дрогобича Львівської області, зауваживши, що в нього часто запитують, чому він не помириться з ТИМОШЕНКО і не стане з нею поряд заради національних інтересів.

На вигук із залу, що, мабуть, його дружина проти, ЮЩЕНКО сказав: «Катерина дозволить. Тут питання в іншому - питання в цілях, які об’єднують».

ЮЩЕНКО розкритикував діяльність прем’єра, її ставлення до питання інтеграції України в НАТО, перебування Чорноморського флоту Росії у Криму, використання аверсного режиму нафтопроводу «Одеса-Броди», газові контракти з Росією тощо.

Президент зауважив, що не потрібно ставити питання у контексті його особистих стосунків з ТИМОШЕНКО.

«Я поважаю ТИМОШЕНКО як будь-якого політика в Україні, але не поважаю її цінності, її світогляд», - сказав він.

ЮЩЕНКО додав, що ТИМОШЕНКО - це криза в усьому, за що б вона не взялася.