Україні треба створити запас нафти – Тігіпко

Україні треба створити запас нафти й нафтопродуктів, вважає кандидат на пост президента Сергій ТІГІПКО, повідомила його прес-служба.

«Україна - найбільша європейська держава, яка споживає значний обсяг енергоресурсів. Відсутність нафтового запасу робить нас беззахисними перед загрозою скорочення поставок нафти або різких стрибків цін на неї», - заявив ТІГІПКО.

Ринок нафти стає дедалі непередбачуванішим, вважає він. «Щоб знизити ризики для економіки, Україні потрібно вибудовувати власну систему захисних заходів», - сказав ТІГІПКО.

Провідні держави давно зрозуміли, який вплив на їхні економіки можуть мати ціни на нафту, і подбали про превентивні заходи, зауважив політик. «По-перше, це нарощування власного видобутку нафти, якщо дозволяють природні умови. В України така можливість є. Нові технології допоможуть вдихнути життя в старі родовища на континентальній частині країни, майже неосвоєними залишаються шельфи Чорного і Азовського морів», - сказав він.

На його думку, зростанню видобутку нафти в Україні заважають непродумана ліцензійна політика влади, а також корупція і бюрократія в профільних відомствах - це не дає можливості вибудувати взаємовигідні відносини з іноземними інвесторами.