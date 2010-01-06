У Криму спалили опудало Тягнибока

До 800 активістів організації «Російська єдність», Комуністичної партії і партії «Союз» в середу ввечері в Сімферополі пікетували державну телерадіокомпанію «Крим», де мав виступати кандидат у президенти України, лідер всеукраїнського об’єднання «Свобода» Олег ТЯГНИБОК.

Пікетники спалили опудало із зображенням ТЯГНИБОКА.

Вони скандували «Бандерівці, геть з Криму!» і «Фашизм не пройде!».

За дотриманням громадського порядку під час акції спостерігала значна кількість міліціонерів.

Близько 18.35 телекомпанія почала трансляцію передвиборчого ролика ТЯГНИБОКА.

«Наскільки я знаю, він (ТЯГНИБОК) відмінив (прямий) ефір, оскільки не хоче влаштовувати зіткнень у Святвечір», - повідомив телефоном УНІАН представник прес-служби кримської організації «Свободи».

Як відомо, ТЯГНИБОК пропонує провести всеукраїнський референдум щодо зміни статусу Криму з автономного на обласний та скасування спецстатусу Севастополя.