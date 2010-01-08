Два севастопольських чиновники попалися на хабарі

Правоохоронці викрили в Севастополі начальника одного з управлінь районної державної адміністрації та його заступника, які отримали 1,5 тисячі доларів хабара, повідомляє прес-служба МВС України.

Гроші чиновники вимагали від жителя Севастополя за сприяння в наданні дозволів на розміщення шести торговельних місць на території району.

Прокуратура порушила кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого статтею "одержання хабара".

Проводяться заходи щодо встановлення інших фактів хабарництва.