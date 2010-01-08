Два севастопольських чиновники попалися на хабарі
11:39, 08 січня 2010Крым
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Прокуратура порушила справу
Правоохоронці викрили в Севастополі начальника одного з управлінь районної державної адміністрації та його заступника, які отримали 1,5 тисячі доларів хабара, повідомляє прес-служба МВС України.
Гроші чиновники вимагали від жителя Севастополя за сприяння в наданні дозволів на розміщення шести торговельних місць на території району.
Прокуратура порушила кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого статтею "одержання хабара".
Проводяться заходи щодо встановлення інших фактів хабарництва.
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