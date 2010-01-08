ЧФ Росії просять повернути храм

У Севастопольській міській державній адміністрації сподіваються, що Чорноморський флот Росії поверне православній церкві храм Архістратига Михайла, в якому нині розміщено один із залів музею ЧФ, а також частину будівель Свято-Георгіївського монастиря на мисі Фіолент, повідомляє УНІАН.

«Я думаю, всім нам було радісно й приємно бачити зустріч прем`єр-міністра Росії Володимира ПУТІНА з патріархом КИРИЛОМ, під час якої ПУТІН пообіцяв, що в 2010 році Росія закінчить передачу всіх об`єктів православній церкві. В зв`язку з цим я думаю, що ми тут, у Севастополі, остаточно поставимо крапку разом із чорноморцями в поверненні храму Архістратига Михайла православній церкві - флотського храму, побудованого як флотський храм, єдиного храму, що вцілів після Кримської війни, храму, в якому відспівували всіх наших флотоводців», - сказав перший заступник голови адміністрації Владимир КАЗАРІН на загальноміських заходах, присвячених Різдву Христовому.

«У Росії та Україні прийняті укази президентів однаково орієнтують нас на повернення релігійним громадам храмів, що у минулому належали їм. Треба ставити в цьому питанні крапку, повертати православній церкві цей храм (Архістратига Михайла)», - заявив чиновник журналістам.

«Я думаю, що адмірал КЛЄЦКОВ (Олександр КЛЄЦКОВ - командуючий ЧФ РФ) у світлі останніх зустрічей патріарха з прем`єром Росії з більшою увагою поставиться до цієї проблеми», - додав він.

КАЗАРІН зазначив, що Свято-Георгіївський монастир на Фіоленті отримав лише частину своїх будівель. «В іншій частині приміщень розташовується шанована нами всіма військова частина (ЧФ РФ), але потрібно рухатися вперед, будувати нові приміщення, щоб монастир жив повноцінним життям і став власником всього, що він за довгі десятиліття й сторіччя побудував», - сказав він.