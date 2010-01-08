До органів влади Криму повинні обиратися корінні жителі – Литвин

Право обиратися до кримських органів влади повинні мати виключно корінні жителі Криму, вважає голова Верховної Ради України, кандидат у президенти Володимир ЛИТВИН, повідомляє прес-служба парламенту.

«Щоб не було «заїжджих літунів», які вирішуватимуть, в тому числі, і земельні питання, необхідно розбити монополію на владу, яка націлена лише на одне - вирішення питань своєї команди, одного свого клану», - сказав ЛИТВИН у п´ятницю у Криму.

Спікер вважає за необхідне провести повну інвентаризацію земель як у Криму, так і по всій Україні.

«Повна інвентаризація кожної земельної ділянки, кожного населеного пункту передбачає складання реєстру землекористувачів, відповідно до якого всі незаконно виділені ділянки повинні бути повернуті назад», - сказав ЛИТВИН.