Каменепад стався в Криму, травмована киянка

Каменепад стався на 14-му кілометрі траси місцевого значення Форос – Гончарне на півдні Криму. У суботу розпочнеться ліквідація наслідків інциденту, повідомляє прес-службі кримського управління МНС.

8 січня надійшла інформація про зсув каміння на дорогу та існуючу загрозу подальшого обвалу. «Каміння вагою приблизно по 5 тонн», – відзначили рятувальники.

«Під час огляду місця НП було ухвалено рішення тимчасово перекрити рух в обох напрямках», – йдеться у повідомленні.

Дві туристки напередодні потрапили під каменепад під час сходження на гору Сокіл поблизу міста Судак.

Одна з них – жителька Києва – зазнала травм. Гірські рятувальники МНС надали жінці медичну допомогу та передали лікарям «швидкої».