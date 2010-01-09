Суд дозволив голосувати вдома без довідки

Київський апеляційний адміністративний суд відмовив у задоволенні позову кандидата в gрезиденти України Юлії ТИМОШЕНКО до Центральної виборчої комісії щодо рішення комісії про голосування виборців вдома і внесення змін до списків виборців.

«Таким чином, Київський апеляційний адміністративний суд підтвердив правомірність рішення ЦВК з одного боку, а з іншого боку - абсолютну безпідставність звинувачень на адресу ЦВК, які прозвучали від одного з кандидатів», - сказав журналістам член Центральної виборчої комісії Михайло ОХЕНДОВСЬКИЙ, передає кореспондент УНІАН.

4 січня ЦВК ухвалила рішення: для голосування за межами виборчої дільниці виборець не повинен надавати документ, який підтверджує, що він не може пересуватися самостійно.

5 січня ТИМОШЕНКО заявила про намір звернутися до суду з вимогою скасувати це рішення.