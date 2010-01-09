Люди з двома паспортами до голосування не допускаються

Управління військової контррозвідки Служби безпеки України в Автономній Республіці Крим і Севастополі звертає увагу виборчкому №224 на недопущення голосування на виборах президента працівниками військових частин і установ Чорноморського флоту Росії, які мають українські і російські паспорти.

Як передає кореспондент УНІАН, в окружком на ім´я голови Ганни ІЗОТОВОЇ надійшов лист від начальника управління контррозвідки, у якому звертається увага на внесення одинадцяти військових частин та установ ЧФ РФ до списку меж 6 дільниць.

“Не виключається, що серед даної категорії громадян є особи, які мають так зване подвійне громадянство, тобто, одночасно українські і російські паспорти”, - цитує лист один із членів окружкому.

У листі також зазначається, що на даний час відсутня інформація щодо створення закордонної виборчої дільниці на рятувальному буксирі “СБ-36” військової частини 26979 ЧФ РФ, у складі екіпажу якого є громадяни України. Буксир тривалий час перебуває поза межами України.

Управління військової контррозвідки просить окружком під час впорядкування виборчих списків розглянути питання на своїх засіданнях.

Пропонується у разі виявлення під час голосування осіб, які мають подвійне громадянство, акцентувати на цьому увагу представників органів МВС на виборчих дільницях.

Окружком прийняв інформацію до відома.

Як заявила ІЗОТОВА, про судно “СБ-36” і про те, що на ньому перебувають 32 громадянина України, окружкому стало відомо лише 7 січня. За її словами, комісії невідомо, в якому місті і в якій країні судно перебуватиме 17 січня - в день проведення виборів.