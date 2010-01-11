Прогноз погоди в Україні на вівторок

Сніг та мороз повернуться у вівторок в Україну.

Як повідомляє укргідрометцентр, 12 січня у західних та північних областях очікується сніг (на півночі - невеликий). Температура вночі та вдень 1-6° морозу, на півночі Лівобережжя та в Карпатах 7-9° морозу.

На решті території - дощ та мокрий сніг. Температура впродовж доби від 3° морозу до 2° тепла, у південних областях вдень до 6° тепла. На дорогах країни, крім півдня та сходу, ожеледиця.

У Криму дощ, в горах - з мокрим снігом. Температура вночі - 2-7° тепла, вдень - 5-10°.

Вітер східний (у західних областях - північно-західний), 7-12 м/с. У Криму та східних областях місцями пориви до 20 м/с.

У Київській області та Києві хмарна погода. Невеликий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер східний, 7-12 м/с. У столиці температура впродовж доби 1-3° морозу, в області - 1-6° морозу.