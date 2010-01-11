Каменепад знову стався на Південному березі Криму – Мінтранс

На Південному березі Криму на дорогу знову падало каміння, повідомляється на офіційному сайті Міністерства транспорту і зв`язку України.

За даними відомства, каменепад стався 10 січня на 14-му кілометрі дороги Гончарне - Ялта.

Того самого дня на 26 км траси через випадання значної кількості опадів стався зсув ґрунту, на проїжджій частині з`явилися тріщини.

«Ділянки дороги захищені, виставлено попереджувальні знаки», - інформує Мінтранс.

До 16.00 неділі з дороги було прибрано каміння невеликих розмірів.

Проїзд дозволено лише легковому транспорту. Об`їзд здійснюється дорогою Ялта - Севастополь.

Водночас у кримському управлінні МНС не мають у розпорядженні інформації про повторний каменепад. «У нас такої інформації немає», - сказала по телефону співробітниця управління.

МНС раніше повідомляло про каменепад, який стався 8 січня на 14-му кілометрі траси Гончарне - Форос.

Співробітниця відомства відзначила, що на цій ділянці дороги обмежено рух. Тривають роботи з «роздроблення каміння».

Проте співробітниця Мінтрансу у телефонній розмові сказала, що інформація про повторний каменепад є достовірною, її одержано від оперативних працівників.