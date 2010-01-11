У школах Севастополя після карантину поновлено заняття

У школах Севастополя, де учні через карантин пропустили 5 навчальних тижнів, у понеділок поновлено заняття, повідомила УНІАН заступник начальника управління освіти і науки міської адміністрації Жанна СЛЮСАР.

«За оперативними даними районних відділів освіти, всі школи приступили до навчання. У всіх школах задовільний температурний режим, створено умови для продовження навчання, і практично всі діти прийшли до школи», - сказала вона.

«Звичайно, дуже важливою залишається ця проблема. Втрачено досить багато часу, приблизно п`ять тижнів навчального процесу, а це досить-таки великий пласт навчального матеріалу. І ми, звичайно ж, рекомендуємо всім школам спочатку січня продовжити вивчення найважливіших, не вивчених тем у першому семестрі - за рахунок ущільнення програми», - заявила чиновник.

Крім того, сказала вона, щоб наздогнати матеріал, пропонується використовувати резервні години, які можуть бути використані на екскурсії, практичні роботи тощо.

«Один із заходів - скорочення весняних канікул на три дні. І як варіант - але про це поки що зарано говорити - в червні на кілька днів буде продовжено другий семестр. Окрім 9-х і 11-х класів. У 9-х класах - державна підсумкова атестація, або випускні іспити, в 11-х класах - тестування, тому там навчальний процес, звичайно, продовжуватися не буде», - додала заступник начальника управління.