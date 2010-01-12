Банду наркоторговців затримали у Севастополі

Співробітники карного розшуку затримали трьох осіб, які впродовж двох років збували наркотики в Севастополі, повідомляє прес-служба міліції міста.

Групу, яку очолював 33-річний севастополець, на рахунку якого не одна судимість, спеціалізувалася на розповсюдженні ацетильованого й синтетичного опію, а останні декілька місяців також продавала пігулки “екстазі”.

Після затримання членів банди міліціонери провели три санкціоновані обшуки в квартирах, де вони проживали. Було вилучено 30 мілілітрів ацетильованого опію, пігулки, які наркодилери продавали молодим людям на дискотеках під виглядом ”екстазі”, й 10 тис. грн.

Порушено кримінальну справу за статтею "незаконний збут наркотичних засобів".

За попередньою оцінкою, вартість проданого товару становила понад 60 тис. грн. Cпівробітники міліції встановлюють канали поставок наркотиків до Севастополя.

На "чорному ринку" вартість одного мілілітра ацетильованого опію, орієнтовно, становить 40-50 гривень, пігулки "екстазі" - 50 гривень, йдеться у повідомленні.