У Криму найвищий показник інфляції в Україні

Найвищий показник інфляції в 2009 році (грудень 2009 року до грудня 2008 року) зафіксований в Криму – 14,8% при інфляції 12,3% у цілому по Україні, повідомляється на офіційному сайті державного комітету статистики.

За даними Держкомстату, показник інфляції в 2009 році по областях був таким: АР Крим – 14,8%, Одеська область – 14,4%, Севастополь – 13,9%, Львівська область, Київ – 13,4%, Донецька область – 13,1%, Дніпропетровська, Запорізька і Хмельницька області – 13%, Харківська область – 12,9%, Миколаївська, Луганська і Полтавська області – 12,8%, Чернігівська область – 12,7%, Херсонська область – 12,6%, Рівненська область – 12%, Житомирська область – 11,9%, Закарпатська область – 11,8%, Черкаська область – 11,5%, Вінницька і Тернопільська області – 11,2%, Сумська область – 10,8%, Івано-Франківська область – 10,3%, Чернівецька область – 10,1%, Волинська область –10%, Кіровоградська область – 9,7%, Київська область - 9,5%.

За інформацією Держкомстату, в грудні 2009 року проти листопада найвища інфляція зафіксована в Дніпропетровській, Сумській і Хмельницькій областях – 1,3%, найнижча – в Івано-Франківській області і Києві – 0,5%.

Довідка УНІАН. Інфляція в Україні за підсумками 2008 року склала 22,3% (грудень 2008 року до грудня 2007 року), в 2009 році – 12,3% (грудень 2009 року до грудня 2008 року).