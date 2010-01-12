Нафтогаз отримав дозвіл на розробку родовищ на чорноморському шельфі

Кабінет міністрів надав компанії "Нафтогаз України" спеціальний дозвіл на розробку родовищ газу і нафти на шельфі Чорного моря, йдеться у розпорядженні уряду.

Кабмін погодився з пропозицією міністерства охорони навколишнього природного середовища щодо надання строком на 30 років "Нафтогазу" спецдозволу на геологічне вивчення, у тому числі дослідно-промислову розробку, з подальшим видобуванням газу і нафти на площі Паласа "на глибині залягання продуктивних горизонтів від 3 тис. до 5,2 тис. метрів".

У документі вказані географічні координати:

44°29`15” північної широти та 36°37`45” східної довготи;

44°27`30” північної широти та 36°25`00” східної довготи;

44°36`00” північної широти та 36°25`00” східної довготи;

44°37`10” північної широти та 36°29`21” східної довготи;

44°37`15” північної широти та 36°41`00” східної довготи;

44°38`07” північної широти та 36°47`31” східної довготи;

44°31`24” північної широти та 36°50`44” східної довготи.