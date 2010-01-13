Від уряду Криму вимагають облаштувати репатріантів

Прокуратура вимагає від Ради міністрів Криму посилити контроль над освоєнням бюджетних коштів, виділених на облаштування репатріантів, і розробити план заходів щодо введення в експлуатацію об`єктів незавершеного будівництва.

Як повідомила прес-служба кримської прокуратури, наглядове відомство внесло поданнядо уряду автономії за результатами перевірки дотримання вимог законодавства при використанні коштів держбюджету на облаштування і соціально-культурний розвиток депортованих.

Прокуратура стурбована великою кількістю об`єктів незавершеного будівництва. Часто-густо кинуті об`єкти не входять в плани фінансування, що складають чиновники. «У Криму нараховується 356 недобудованих споруд, при чому по 290 з них будівництво повністю заморожено», - говориться в повідомленні.

Наглядове відомство вказує на житлові проблеми репатріантів і «нерозторопність влади», яка з року в рік повертає до держбюджету гроші, виділені на придбання житла для переселенців. «У 2007 році не стали в нагоді понад 300 тисяч гривень, у минулому - понад 200», - відзначила прес-служба.

Прокуратура рекомендує кримському уряду проаналізувати виконання програми облаштування депортованих, щоб виявити «реальні потреби переселенців в житлі, земельних ділянках, комунальному забезпеченні» і визначити «конкретні об`єми фінансування і кінцеві терміни реалізації заходів».