Янукович заперечує фальсифікації

14:23, 13 січня 2010
Крым
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У Тимошенко - істерика?

Кандидат на пост президента України, лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ спростовує звинувачення з боку конкурентки на виборах, чинного прем’єра Юлії ТИМОШЕНКО про підготовку регіоналами масових фальсифікацій на виборах глави держави, зокрема з використанням технологій голосування вдома.

Як наголосив ЯНУКОВИЧ, положення чинного закону про вибори президента стосовно порядку голосування людьми, які через хворобу не мають можливості самостійно пересуватися, підтверджено вимогою Конституційного суду з метою захисту прав громадян, яку підтримав своїм голосуванням БЮТ.

«Лицемірство, яке є в цій політичній силі (БЮТ), і її лідерів, взагалі немає межі. Це просто «беспредєл», адже вони голосували за цей закон. Це (звинувачення) брехня, чиста зухвала брехня», - сказав ЯНУКОВИЧ у Сімферополі.

Він повідомив, що, наприклад, зараз у Донецькій області заяви для голосування вдома подали лише близько 1% виборців, а не 11%, як про це сьогодні заявила ТИМОШЕНКО.

«Усе, що вона говорить останнім часом, є метушню, істерикою, а іноді це смішно виглядає. Напевно, вона на себе погано дивиться зі сторони», - резюмував ЯНУКОВИЧ.

ТИМОШЕНКО у середу заявила, що вже зараз зусиллями Партії регіонів відбуваються масові фальсифікації, для яких, зокрема, використовується технологія голосування вдома без документального підтвердження стану здоров’я.

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