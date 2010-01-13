Українського капітана вважають співвинуватцем загибелі 18 людей

Окружний суд у Спеціальному адміністративному районі Китаю Сянґан (Гонконг) обвинувачує капітана українського транспортно-буксирного судна «Нафтогаз-67» Юрія Кулемесіна, капітана китайського суховантажного судна «Яохай» Лю Бо і двох його лоцманів у створенні загрози життю на морі. Усі четверо не визнали своєї вини.

Вирок мають винести в п’ятницю, повідомляє Радіо Свобода

Ідеться про зіткнення суден 22 березня 2008 року в тумані поблизу узбережжя Гонконгу, внаслідок якого український буксир за лічені хвилини затонув. Загинули 18 членів екіпажу, серед яких були мешканці Криму. Врятувалися лише 6 українців і громадянин Китаю. Судно, власником якого є компанія «Чорноморнафтогаз» (Сімферополь), відбуксували до Китаю.

Суд вирішив, що звинувачувані мали «достатньо часу», щоб розійтися й уникнути зіткнення, але почали щось робити лише за хвилину до нього.

Серед іншого, суд встановив, що український буксир тримався самої середини судноплавного каналу й не звільняв цю позицію попри те, що його капітан бачив, що назустріч іде більший за розмірами китайський суховантаж.

Український капітан заявив, що не чув попереджувальних гудків китайського судна.

Суддя дала знати, що неминучим буде вирок у вигляді ув’язнення.

Розгляд справи в суді мав початися ще в 2008 році, але його багато разів відкладали.