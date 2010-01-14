4 багатоповерхівкам дали тепло лише після втручання прокурорів

Жителям чотирьох багатоповерхових будинків у місті Саки в Криму після двох місяців "випробувань холодом" включили опалювання - лише після втручання прокуратури, повідомила прес-служба наглядового відомства.

"З настанням холодів, коли офіційно стартував опалювальний сезон в курортному містечку, батареї в чотирьох багатоповерхівках не почали нагріватися. Питання замерзаючих жителів до чиновників повисали в холодному повітрі. Після втручання Сакської міжрайонної прокуратури комунальники розпочали роботи з включення опалювання в квартирах, де проживає понад сто сімей. Виявилось, що достатньо було одного повороту рубильника, щоб обігріти сім`ї", - заявили в кримській прокуратурі.

Як з`ясували працівники відомства, сакська влада вчасно не уклала договір з постачальником тепла, зробивши більш як сто сімей заручниками спору з приватною котельною.

Наглядове відомство проводить перевірку дій працівників ЖЕО і міськради, які не підготувалися до опалювального сезону.