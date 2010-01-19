Кримські антифашисти вшанували пам`ять вбитої у Москві журналістки

Активісти руху "Антифа" нанесли написи "Разом проти фашизму!" і "Тужимо та пам`ятаємо!" на одному з будинків у Сімферополі на згадку про вбитих рік тому в центрі Москви російського адвоката Станіслава Маркелова і журналістку Анастасію Бабурову, йдеться в прес-релізі антифашистів.

19 січня 2009 року адвокат і журналістка йшли разом з прес-конференції. Невідомий вистрілив в Маркелова, а потім і в Бабурову, яка намагалася переслідувати вбивцю. Маркелов загинув на місці, Бабурова померла в лікарні.

Маркелов займався справами антифашистів і вів ряд гучних справ. Зокрема, він представляв інтереси потерпілих у справі про вбивство чеченської дівчини Ельзи Кунгаєвої. Уродженка Севастополя Бабурова працювала позаштатним кореспондентом російської "Нової газети".

"В ніч з 18 на 19 січня учасники руху "Антифа" зробили багатометрове граффіті на одному з будинків на Московському кільці. 19 січня став не лише днем пам`яті Станіслава і Анастасії, але й днем боротьби з неонацистським терором. Антифашистські акції пройдуть в десятках міст Росії і України", - відзначили сімферопольські активісти.

Вони заявили, що антифашистам доводиться вдаватися "до різних методів боротьби" - легальних і не зовсім, як граффіті-акція в Сімферополі, оскільки влада нічого не робить проти збільшення числа "неонацистських угруповань".