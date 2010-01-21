У кримській міліції хронічний некомлект ППСників

Брак співробітників патрульно-постової служби відчуває кримська міліція, керівництво управління МВС пояснює це маленькою заробітною платою.

"У патрульно-постову службу співробітники йти не хочуть через жебрацьку зарплатню. На 1000 гривень в місяць ми людей знайти не можемо. Тому завжди маємо хронічний некомлект", - сказав начальник кримської міліції Геннадій МОСКАЛЬ під час чат-конференції

Так, наприклад, "некомплект в Ялті - більш як 50%".

"Ми декілька років поспіль не можемо набрати людей... Через те, що стандарти життя в Ялті високі: навкола кафе, ресторани, бари, а кишені - порожні", - сказав МОСКАЛЬ.

На запитання, чи можливо в Криму створити курортну міліцію, яка б не допускала того, що завдає шкоди туристичному іміджу регіона, МОСКАЛЬ відповів: "Я б сказав, як в старому анекдоті про публічний будинок - не ліжка потрібно міняти, а б.....! Владу треба міняти, а не курортну міліцію створювати! Крим як курорт втрачає свою привабливість. Жоден з відомих брендів не прийшов до Криму".