Влада Севастополя стурбована бездіяльністю ОВК

Окружні виборчі комісії територіальних округів №224 і №225 (Севастополь) не передають районним органам ведення державного реєстру уточнені списки виборців, заявив заступник голови міської адміністрації Дмитро БАЗІВ.

Влада міста направила листи голові Центрвиборчкому і прокурору Севастополя.

У Севастополі за підсумками першого туру кінцева кількість виборців, внесених до списків, збільшилася, порівняно з тією, яка напередодні виборів була в переданих органами ведення держреєстру комісіям уточнених списках.

«Закон передбачає обов`язок окружних комісій передати ці списки, ті додаткові відомості щодо людей, які були внесені до списків за рішеннями суду або виборчої комісії в день голосування, або напередодні, до органів ведення державного реєстру. Але, на жаль, окружними виборчими комісіями округів №224 і №225 інформацію органам ведення державного реєстру не передано», - сказав БАЗІВ.