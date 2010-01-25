У росіянина в Криму вилучили священне писання

Книгу кінця XIX століття з фрагментами священного писання не дозволили вивезти росіянинові з України співробітники кримської митниці і прикордонники, повідомила в понеділок прес-служба Азово-Чорноморського регіонального управління прикордонслужби.

Автомобіль марки «Фольксваген» російської реєстрації, за кермом якого знаходився 47-річний громадянин РФ, з`явився в пункті пропуску «Крим» у п`ятницю ввечері.

Росіянин «нервовою поведінкою» під час проходження паспортного контролю звернув на себе увагу прикордонників. Вони разом із співробітниками митниці вирішили ретельно оглянути машину.

«У багажному відділенні виявлено книгу - видання кінця XIX століття з фрагментами священного писання. На рарітетной книзі була зроблена заміна палітурки. Росіянин сподівався, що «Священне писання» в сучасній обкладинці серед інших книг не помітять на кордоні», - сказано в повідомленні.

Старовинне видання залишилося в Україні.

Складено протокол про порушення митних правил.