Селище на ПБК залишили без кабельного TV

Невелика приватна телекомпанія незаконно надавала послуги кабельного телебачення в селищі на Південному березі Криму, порушення виявили співробітники податкової міліції.

У фірми не було ліцензії на поширення інформаційних програм на замовлення абонентів.

"При ретрансляції 47 каналів телекомпанія порушувала права на об`єкт інтелектуальної власності: були відсутні договори на ретрансляцію багатьох програм в кабельній мережі", - говориться в повідомленні прес-служби кримської податкової.

Крім того, телекомпанія не видавала абонентам чеки при оплаті за послуги кабельногно TV, "кошти по касовому апарату не проводилися".

Податкові міліціонери склали протокол, вилучивши 58 ресіверів і комунiкаторiв.

Матеріали справи співробітники відомства направлять до суду.