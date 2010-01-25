Селище на ПБК залишили без кабельного TV

15:15, 25 січня 2010
Крым
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Ретрансляція з порушеннями

Невелика приватна телекомпанія незаконно надавала послуги кабельного телебачення в селищі на Південному березі Криму, порушення виявили співробітники податкової міліції. 

У фірми не було ліцензії на поширення інформаційних програм на замовлення абонентів. 

"При ретрансляції 47 каналів телекомпанія порушувала права на об`єкт інтелектуальної власності: були відсутні договори на ретрансляцію багатьох програм в кабельній мережі", - говориться в повідомленні прес-служби кримської податкової. 

Крім того, телекомпанія не видавала абонентам чеки при оплаті за послуги кабельногно TV, "кошти по касовому апарату не проводилися". 

Податкові міліціонери склали протокол, вилучивши 58 ресіверів і комунiкаторiв. 

Матеріали справи співробітники відомства направлять до суду.

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