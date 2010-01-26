Посадовці держпідприємства у Севастополі привласнили 2,4 млн. грн.

У Севастополі порушено кримінальну справу щодо посадовців державного підприємства, які з метою привласнення держкоштів перерахували фіктивному підприємству 2,4 млн. грн., повідомила у вівторок прес-служба МВС.

Посадовці у 2004-2006 роках на підставі договорів про придбання ремонтно-технологічної документації для заводського ремонту суднових механізмів, пристроїв і електроустаткування, перерахували кошти фіктивному приватному підприємству. Підготовка документації здійснювалася виключно працівниками держпідприємства.

Справу порушено за ознаками злочинів, передбачених статтями "зловживання владою або службовим становищем" та "службове підроблення".