Міськрада Ялти просить Ющенка забрати Героя України у Бандери

Міська рада Ялти просить президента Віктора ЮЩЕНКА скасувати указ про присвоєння провіднику Організації українських націоналістів Степану Бандері звання Героя України.

«Надмірна героїзація дій колишніх лідерів руху ОУН-УПА є образою і наругою над пам`яттю тих поколінь, які поклали свої життя у непримиренній боротьбі з фашистською Німеччиною в роки Великої Вітчизняної війни, хто загинув від рук націоналістичного підпілля у мирний час», - йдеться у заяві, текст якої був ухвалений на позачерговій сесії міськради.

Ялтинські депутати вважають, що указ ЮЩЕНКА ще більше розколює українське суспільство. «Ми проти переписування історії, і заявляємо, що присвоєння звання Героя України Степану Бандері у день Соборності (об`єднання) України не сприяє її об`єднанню. Звертаємося до Вас, як до глави держави, і наполягаємо на скасуванні указу «Про присвоєння Бандері звання Героя України», - заявили в міськраді Ялти.

22 січня, виступаючи з промовою з нагоди Дня Соборності, президент заявив про присвоєння Бандері звання Героя України. Нагороду з рук глави держави одержав внук провідника ОУН. За словами ЮЩЕНКА, Бандера боровся за незалежну країну.