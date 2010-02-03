Говорухін про передачу Криму Україні: сподіваюся, Хрущев у пеклі

Передача Криму Україні є трагічною помилкою, вважає депутат Державної думи Росії, відомий режисер Станіслав ГОВОРУХІН.

"Микита Сергійович Хрущев, відчувши себе царем всієї Русі, <...> подарував Крим Україні", – сказав ГОВОРУХІН на зустрічі з журналістами і кримською інтелігенцією у вівторок ввечері в Сімферополі.

Режисер заявив: "Сподіваюся, що він (Хрущев) у пеклі".

Крим передано до складу Української РСР в 1954 році.

ГОВОРУХІН відзначив також роль Бориса Єльцина в закріпленні Криму за Україною після розпаду СРСР. "Наскільки я знаю, (Єльцин) сказав: "Забирайте (Крим)!", – заявив депутат.

Режисер назвав Крим своїм "невиліковним болем". "До цієї трагедії усі росіяни <...> ставляться точно так, як і я: для всіх це – велика біда", – вважає ГОВОРУХІН.

Депутат не захотів висловлювати своє відношення до ситуації з базуванням Чорноморського флоту Росії у Севастополі, відзначивши: якщо заявить те, що думає, його "більше не пустять на Україну".

При цьому ГОВОРУХІН відзначив, що Севастополь "ніколи не був українським", він "завжди був містом федерального значення".