Говорухін про передачу Криму Україні: сподіваюся, Хрущев у пеклі

10:00, 03 лютого 2010
Крым
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Режисер про "біль" і "велику біду"

Передача Криму Україні є трагічною помилкою, вважає депутат Державної думи Росії, відомий режисер Станіслав ГОВОРУХІН. 

"Микита Сергійович Хрущев, відчувши себе царем всієї Русі, <...> подарував Крим Україні", – сказав ГОВОРУХІН на зустрічі з журналістами і кримською інтелігенцією у вівторок ввечері в Сімферополі. 

Режисер заявив: "Сподіваюся, що він (Хрущев) у пеклі".

Крим передано до складу Української РСР в 1954 році. 

ГОВОРУХІН відзначив також роль Бориса Єльцина в закріпленні Криму за Україною після розпаду СРСР. "Наскільки я знаю, (Єльцин) сказав: "Забирайте (Крим)!", – заявив депутат. 

Режисер назвав Крим своїм "невиліковним болем". "До цієї трагедії усі росіяни <...> ставляться точно так, як і я: для всіх це – велика біда", – вважає ГОВОРУХІН.

Депутат не захотів висловлювати своє відношення до ситуації з базуванням Чорноморського флоту Росії у Севастополі, відзначивши: якщо заявить те, що думає, його "більше не пустять на Україну".  

При цьому ГОВОРУХІН відзначив, що Севастополь "ніколи не був українським", він "завжди був містом федерального значення".

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