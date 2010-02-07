Кримчанка обирала «начальника» України в день свого 100-річчя
Рецепт довголіття - не нервувати
Марфа ЯКУБОВА, якій у неділю, 7 лютого, виповнюється сто років, голосувала в Сімферополі в другому турі виборів президента України, оскільки країні «без начальника» не можна, повідомляє УНІАН.
Вона народилася в 1910 році в Полтавській області.
Рецепт довголіття ЯКУБОВОЇ - не нервувати.
Довгожителька голосувала вдома. 15 років вона не виходить на вулицю.
Українка при розумі і здоров`ї.
У літньої жінки поганий слух і зір. Попри це, вона займається шиттям, її захопленню - вже 85 років.
ЯКУБОВА живе з донькою.
Довгожителька має двох онуків, двох правнуків, одну правнучку і одного праправнука.
Вранці представник кримського мінохоронздоров`я привіз ЯКУБОВІЙ подарунки і привітав з ювілеєм.
У Криму проживає 101 довгожитель, з них більшість - жінки.
Найстаршій жінці в автономії 110 років, чоловікові - 106.